Правила укрытия в подвалах и защитных сооружениях напомнили новосибирцам

При фугасном и осколочном воздействии обычных средств поражения, а также при поражении строительными обломками будут использовать специальные подземные помещения, в том числе подвалы, цокольные этажи, погреба и траншеи, сообщают в памятке, опубликованной на сайте мэрии Новосибирска.