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Азаров назвал единственный вариант развития Украины

Азаров назвал единственный вариант развития Украины

Политическому руководству Украины следует уяснить, что развитие страны возможно только в тесном сотрудничестве с Россией, считает бывший украинский премьер-министр Николай Азаров, повторивший этот тезис в эфире одного из киевских телеканалов.

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