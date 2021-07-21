Азаров назвал единственный вариант развития Украины

Политическому руководству Украины следует уяснить, что развитие страны возможно только в тесном сотрудничестве с Россией, считает бывший украинский премьер-министр Николай Азаров, повторивший этот тезис в эфире одного из киевских телеканалов.
Политическому руководству Украины следует уяснить, что развитие страны возможно только в тесном сотрудничестве с Россией, считает бывший украинский премьер-министр Николай Азаров, повторивший этот тезис в эфире одного из киевских телеканалов.
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