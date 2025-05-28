«Табуированная тема»: Зеленский летит в Берлин, но «Таурусов» оттуда не привезет

Немецкий таблоид Bild огорчает украинскую аудиторию, сильно возбудившуюся после недавних противоречивых заявлений канцлера Фридриха Мерца о снятии ограничений на удары дальнобойными ракетами по России – как раз таки самих ракет от ФРГ Киев не получит.
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