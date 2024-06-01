Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости вирусным гепатитом С на 26% в 2023 году. Об этом говорится в Государственном докладе "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2023 году".
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