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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Драйзайтль о выходе в финал Кубка Стэнли: «Прекрасное чувство. «Эдмонтон» прошел через несколько болезненных лет и многому научился»

В шестой игре финала Западной конференции «Ойлерз» обыграли «Даллас» со счетом 2:1 (4-2 в серии). В финале Кубка Стэнли они сыграют с «Флоридой».

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