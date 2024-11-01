Мошенники стали распространять вирус-троян через телеграм-каналы на тему финансов и трейдинга. Они крадут данные и шпионят за пользователем, предупредили в Лаборатории Касперского.
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Мошенники стали распространять вирус-троян через телеграм-каналы на тему финансов и трейдинга. Они крадут данные и шпионят за пользователем, предупредили в Лаборатории Касперского.