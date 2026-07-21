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NQ Analysis – Liquidity Map & Intraday Trading Plan 21.07.26

NQ Analysis – Liquidity Map & Intraday Trading Plan 21.07.26

NQ Analysis – Liquidity Map & Intraday Trading Plan 21.07.26 E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI:NQ1! HEISEN001 NQ Analysis – Liquidity Map & Intraday Trading Plan The Nasdaq remains in a corrective structure, but there is still liquidity resting above the market that could be targeted before any meaningful downside continuation.

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