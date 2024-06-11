БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Конец Одесской киностудии: Оккупанты распродали все

Конец Одесской киностудии: Оккупанты распродали все

Павел Бадаев.  Ну, всё, кина не будет. Ревизоры Госаудитслужбы Украины поделились результатами финансовой проверки Одесской киностудии, в ходе которой обнаружилось, что за последние пять лет предприятие недополучило доходов, а также понесло лишние расходы на сумму более 400 миллионов гривен.

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