Конец Одесской киностудии: Оккупанты распродали все

Павел Бадаев. Ну, всё, кина не будет. Ревизоры Госаудитслужбы Украины поделились результатами финансовой проверки Одесской киностудии, в ходе которой обнаружилось, что за последние пять лет предприятие недополучило доходов, а также понесло лишние расходы на сумму более 400 миллионов гривен.