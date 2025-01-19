⚡️ В Крыму обследуют 525 километров береговой линии на наличие мазута Как сообщили в МЧС России, работы ведутся от Керчи до села Портовое.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
⚡️ В Крыму обследуют 525 километров береговой линии на наличие мазута Как сообщили в МЧС России, работы ведутся от Керчи до села Портовое.