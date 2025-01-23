Порт Тартус - велика ли потеря? Новые власти Сирии, состоящие из "прогрессивных джихадистов", расторгли инвестиционное соглашение с Россией об управлении портом Тартус.
Порт Тартус - велика ли потеря?
Комментарии
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АС
Александр Смелов
История вершится не по календарным срокам, но по дальновидности умных политиков.
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6 час.
Владислав Владислав
Расторгли и отлично. Значит больше заплатят России, чтобы мы туда вернулись! Этот порт нахрен никому не нужен...
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3 час.
NД
Nina Данилова
Еще одна змея отползает,но надолго ли
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2 час.
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