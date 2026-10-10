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Царьград

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Дождь со снегом и −2 °C: когда Новосибирск накроет непогода

Дождь со снегом и −2 °C: когда Новосибирск накроет непогода

В Новосибирске самым неблагоприятным днём предстоящей недели станет четверг, 15 октября, когда в город придёт дождь со снегом, а температура по ощущениям опустится до −2 °C.

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