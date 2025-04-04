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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В России стартовали продажи электросамокатов Navee GT3 и ST3, способных поднимать...

В России стартовали продажи электросамокатов Navee GT3 и ST3, способных поднимать...

В России стартовали продажи электросамокатов Navee GT3 и ST3, способных подниматься в гору с уклоном 28 %Компания Navee представила в России новые линейки электросамокатов GT3 и ST3, обеспечивающие возможность комфортной езды даже по дорогам с неровностями и выбоинами.

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