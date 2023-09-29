Обратная связь: обзор звонков в редакцию “СЗ”

В Северном Тушине выровняли асфальт, в Южном – помыли окна в подъезде На улице Фабрициуса вернули на место лавочку и урну “После ремонта асфальта скамейку у подъезда поставили за бордюрный камень, на газон.
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