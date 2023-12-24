Реабилитолог Бондаренко назвал вредным засыпание у телевизора

Неправильное положение тела человека во время сна может нанести ущерб здоровью. Об этом в субботу, 23 декабря, в беседе с радио Sputnik рассказал реабилитолог, специалист по механотерапии, основатель и руководитель Центра механотерапии им.
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