В Боровском округе запускают новый автобусный маршрут

Автобус №110 будет ходить 5 раз в день от СНТ «Арбат» до Балабаново и обратно. Позже расписание могут изменитьС 19 октября начнет работу автобусный маршрут №110 в Боровском округе, который соединит Балабаново с СНТ «Арбат».