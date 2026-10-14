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Калужские новости

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В Боровском округе запускают новый автобусный маршрут

В Боровском округе запускают новый автобусный маршрут

Автобус №110 будет ходить 5 раз в день от СНТ «Арбат» до Балабаново и обратно. Позже расписание могут изменитьС 19 октября начнет работу автобусный маршрут №110 в Боровском округе, который соединит Балабаново с СНТ «Арбат».

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