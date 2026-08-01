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Pixel 4a получил «посмертное» обновление от Google: смартфон больше не будет уходить в циклическую перезагрузку

Pixel 4a получил «посмертное» обновление от Google: смартфон больше не будет уходить в циклическую перезагрузку

Google исправила критическую ошибку Pixel 4aНесмотря на то, что официальная поддержка Google Pixel 4a завершилась после выхода Android 13, компания выпустила обновление, устраняющее серьезную проблему — с бесконечной перезагрузкой смартфона.

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