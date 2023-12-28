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Кюйт возглавил «Берсхот» из 2-й лиги Бельгии. Контракт с экс-форвардом «Ливерпуля» – до конца сезона

Кюйт возглавил «Берсхот» из 2-й лиги Бельгии. Контракт с экс-форвардом «Ливерпуля» – до конца сезона

Бывший нападающий «Ливерпуля» заключил с бельгийской командой контракт до конца сезона. После 16 туров «Берсхот» идет вторым во второй лиге, уступая «Зюлте-Варегему» по дополнительным показателям.

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