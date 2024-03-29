Театр абсурда
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Театр абсурда

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Юрист призвал лишить Дмитрия Назарова звания "Народный артист России"

Юрист призвал лишить Дмитрия Назарова звания "Народный артист России"

Заслуженный юрист Российской Федерации, ученый-правовед Иван Соловьев назвал "издевательской" реакцию артиста Дмитрия Назарова на теракт в концертном зале "Крокус сити холл" и призвал лишить его звания "Народный артист России".

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