В результате атаки беспилотников на Санкт-Петербург произошло возгорание объектов гражданской инфраструктуры в Невском, Красносельском, Красногвардейском, Московском районах и на территории «Петербургского нефтяного терминала».
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