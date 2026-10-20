Нижегородская область получит не менее 60 троллейбусов. Из них 38 – уже в самое ближайшее время. Закупку поддержало правительство России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ДВ «Ростелеком» помо...
- ДВ От Кулибина до ат...
- ДВ Нижегородская обл...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым