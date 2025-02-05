Вот это будет летать над нашими границами?

Юрий Ильинов

Месть Кремля: Россия запускает механизм изъятия зарубежных активов В России приняли зеркальные меры к недружественным странам и определили механизм конфискации зарубежных активов. Власти РФ одобрили соответствующие изменения на законодательном уровне. Правительство России определило порядок компенсации ущерба РФ от «недружественных действий» иностранных государств. Власти приняли зеркальные меры и одобрили механизм конфискации зарубежных активов. Правительство поддержало соответствующий законопроект Минюста. Он вносит изменения в Арбитражный процессуальный кодекс и законы «Об оценочной деятельности» и «Об исполнительном производстве». Работа в Правительстве проведена в соответствии с указом президента РФ. Владимир Путин наделил суды РФ правом использовать имущество США в России. Решение принято в целях возмещения ущерба от изъятия российских активов. Председатель правления Ассоциации юристов Владимир Груздев отметил, что новые поправки содержат правовые меры предупреждения. Стоит отметить, в ЕС распорядились замороженными российскими активами в поддержку Украины. Ранее «ГОЛОС РЕГИОНОВ», что Киев получил первый транш в рамках инициативы ERA. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила отправку 3 млрд евро. на Всемирном экономическом форуме раскрыли риски раскола мировой финансовой системы.