Пусковая установка переданного Украине немецкого ЗРК IRIS-T SLM с отметками о сбитых дронах-камикадзе «Герань-2» и крылатых ракетах Х-101.
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Пусковая установка переданного Украине немецкого ЗРК IRIS-T SLM с отметками о сбитых дронах-камикадзе «Герань-2» и крылатых ракетах Х-101.
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