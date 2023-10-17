Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Свежие комментарии

  • людмила мишенкова
    Да ладно, столько советов было в инете от мужиков, но ничего подобного. Простенько, элегантно, как умеют делать тольк...Муж не поверил гл...
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Идеи, как ещё можно использовать тыквы, которые уже надоело есть

Идеи, как ещё можно использовать тыквы, которые уже надоело есть

Близится 31 октября, именно в этот день традиционно во многих странах праздную Хэллоуин. Символ праздника - тыквы.

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