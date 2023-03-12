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«РВ»: ВС РФ ведет мощнейшее наступление у Донецка, ВСУ в Авдеевке под угрозой котла

«РВ»: ВС РФ ведет мощнейшее наступление у Донецка, ВСУ в Авдеевке под угрозой котла

Аналитики с Украины продолжают бить тревогу по причине наступательной операции Вооруженных сил России в районе Донецка, ибо в настоящее время российские войска наращивает усилия, которые бы предоставили возможность обойти Авдеевку с запада и севера.

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