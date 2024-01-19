Экологические проблемы и диктатура эко-философии и эко-политики

Казалось бы – что плохого может быть в заботе о климате и желании его улучшить? Но если копнуть глубже, то окажется, что искреннего беспокойства о сохранении экологической среды у сторонников западной «зеленой повестки» не так уж много.
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