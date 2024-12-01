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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сане попал Зюле по лицу перед голом «Баварии», защитник «Боруссии» упал на газон. Шахин считает, что игру должны были остановить

Сане попал Зюле по лицу перед голом «Баварии», защитник «Боруссии» упал на газон. Шахин считает, что игру должны были остановить

Вчера «Боруссия» сыграла вничью (1:1) с «Баварией» в рамках 12-го тура Бундеслиги. Мюнхенцы сравняли счет после штрафного: Лерой Сане пробив, попал в лицо Никласу Зюле, после чего защитник дортмундцев упал.

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