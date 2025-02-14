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Нашли по запаху: в США женщина несколько месяцев возила тела племянников в багажнике

Нашли по запаху: в США женщина несколько месяцев возила тела племянников в багажнике

В США женщину приговорили к 50 годам в тюрьме после того, как в её машине нашли тела племянников, которые она возила с собой несколько месяцев.

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