В ООН сообщили об отсутствии полномочий у ИКАО для расследования крушения Ил-76

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) не имеет компетенции для расследования произошедшей накануне авиакатастрофы в Белгородской области с участием российского Ил-76, перевозившего военнопленных Вооруженных сил Украины (ВСУ), поскольку сбитый самолет был военным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии