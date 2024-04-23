Матвиенко: в Европе знают о последствиях изъятия российских активов

Global Look Press/Michael Weber/imageBROKER.com Европейцы знают, что при изъятии замороженных активов России ответ Москвы будет жестким и адекватным, заявила в беседе с РИА Новости спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
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