В Вологодской области госавтоинспекторы применили оружие для остановки нарушителя

Находясь на маршруте патрулирования на ул. Ухтомского г. Бабаево, наряд ДПС межмуниципального отдела полиции обратил внимание на двигавшийся по проезжей части легковой автомобиль со стеклами, светопропускание которых не соответствовало нормам.