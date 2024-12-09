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Сергачев против «Флайерс»: передача, 2 броска, 3 блока и «+2» за 27:04. У защитника «Юты» 18 очков в 27 играх

«Юта» обыграла «Филадельфию» (4:2) в гостевом матче в рамках регулярного чемпионата НХЛ.  В активе 26-летнего защитника 18 (7+11) очков в 27 играх в текущем сезоне при полезности «+6» и среднем времени на льду 25:25.

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