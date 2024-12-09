Сергачев против «Флайерс»: передача, 2 броска, 3 блока и «+2» за 27:04. У защитника «Юты» 18 очков в 27 играх

«Юта» обыграла «Филадельфию» (4:2) в гостевом матче в рамках регулярного чемпионата НХЛ. В активе 26-летнего защитника 18 (7+11) очков в 27 играх в текущем сезоне при полезности «+6» и среднем времени на льду 25:25.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Тарпищев переизбран президентом ФТР на 4 года
- Кузнецов о Петербурге: «Хожу по улицам – меня никто не знает. Сходили в парк – ни один не подошел. Завел дочь в школу, говорят: «Чем вы заниматесь?». Я думаю: «Вот это рай, вот это кайф»
- Навка о подготовке шоу: «Впервые Сергей Лазарев участвует в наших волшебных сказках. Наблюдать за работой профессионала – бесценно!»
Свежие комментарии