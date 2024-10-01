Тема использования ядерного оружия снова обсуждается в информационном поле. Сергей Лавров на Генассамблее ООН заявил, что противники России в конфликте с Украиной, которые помогают Киеву, не скрывают, какими именно средствами хотят победить Россию, намекая на использование ЯО и дальнобойного вооружения.
Киев старается запугать Москву
Комментарии
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МЕ
Михаил Е
Так предложил или уже внесено? Беда с новостями, хуже чем в телевизоре стало! Тут уже и в Курскую область никто не входил - на границе задержали...
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20 час.
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