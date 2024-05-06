Собянин: Сборная Москвы взяла 1331 диплом на Всероссийской олимпиаде школьников

Мэр поздравил школьников с победой Согласно сообщению мэра Москвы Сергея Собянина в официальном Telegram-канале, в последние годы московские школьники стабильно составляют более трети участников финала олимпиады и получают более 40 процентов всех наград.
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