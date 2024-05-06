РАЙОННЫЙ МАСШТАБ
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РАЙОННЫЙ МАСШТАБ

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  • Ole Ole
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  • Сергей Шендо
    плёнку проявляют. фотографии печатают - жертвы егэНа улице Академик...
  • Людмила
    жаль кисюлю !На улице Маршала ...

Собянин: Сборная Москвы взяла 1331 диплом на Всероссийской олимпиаде школьников

Собянин: Сборная Москвы взяла 1331 диплом на Всероссийской олимпиаде школьников

Мэр поздравил школьников с победой Согласно сообщению мэра Москвы Сергея Собянина в официальном Telegram-канале, в последние годы московские школьники стабильно составляют более трети участников финала олимпиады и получают более 40 процентов всех наград.

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