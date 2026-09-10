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Коммуналка взлетит до 22%: как изменятся тарифы ЖКХ с 1 октября 2026 года

Коммуналка взлетит до 22%: как изменятся тарифы ЖКХ с 1 октября 2026 года

В октябре счета за коммунальные услуги вырастут от 8% до 22% из-за планового повышения тарифов ЖКХ. Узнайте точные цифры в вашем регионе.

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