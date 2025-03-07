Награды героям: командир Роман Брыков вручил медали военным в тылу СВО

В тыловом районе проведения СВО прошла церемония награждения, где полковник Роман Брыков вручил медали за отвагу и героизм военнослужащим 75-го мотострелкового полка, входящего в группировку войск "Центр".
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