Миссия МВФ посетит Молдавию для оценки макроэкономического положения страны

МВФ отправит миссию в Молдавию для обсуждения с властями экономической ситуации в стране. «Группа экспертов Международного валютного фонда (МВФ) во главе с госпожой Алиной Янку посетит Молдавию в период 10—14 марта 2025 года», — говорится в сообщении пресс-службы представительства МВФ в Кишинёве.