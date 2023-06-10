Регионы России

72 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Malina
    а что Патриарх собирался в Эстонию? Пусть и меня внесут в этот список - я туда тоже не собираюсь....Эстония запретила...
  • Сергей Читалов
    а посейдоны уже на месте и у сша и у англииВойска НАТО могут...
  • Людмила
    нам на пароход пиндосы приносили ветошь как будто  из секонд-хэнда !В России могут за...

Саудовский принц угрожал Байдену

Саудовский принц угрожал Байдену

Королевство Саудовская Аравия угрожало разорвать отношения с США и принять жесткие меры экономического характера в отношении Вашингтона в ответ на слова президента Джозефа Байдена о последствиях после решения Эр-Рияда сократить добычу нефти.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх