Саудовский принц угрожал Байдену

Королевство Саудовская Аравия угрожало разорвать отношения с США и принять жесткие меры экономического характера в отношении Вашингтона в ответ на слова президента Джозефа Байдена о последствиях после решения Эр-Рияда сократить добычу нефти.
Королевство Саудовская Аравия угрожало разорвать отношения с США и принять жесткие меры экономического характера в отношении Вашингтона в ответ на слова президента Джозефа Байдена о последствиях после решения Эр-Рияда сократить добычу нефти.
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