Школу закрыли после драки медведя и быка в Забайкалье

РИА Новости/Дмитрий Макеев В селе Улеты Забайкальского края отменили занятия в школе и учреждениях допобразования после того, как в населенный пункт вышел медведь и напал на быка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- AL Поймал на лету: о...
- Комендантский час...
- ВЛ В МИД назвали нел...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым