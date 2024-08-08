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В Германии оценили план Трампа по Украине

В Германии оценили план Трампа по Украине

Бывшему президенту США Дональду Трампу не удастся урегулировать конфликт на Украине за сутки. Об этом заявил сопредседатель партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Амира Мохамед Али, передает телеканал Das Erste.

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