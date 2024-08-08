В Германии оценили план Трампа по Украине

Политика как она есть

Бывшему президенту США Дональду Трампу не удастся урегулировать конфликт на Украине за сутки. Об этом заявил сопредседатель партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Амира Мохамед Али, передает телеканал Das Erste.