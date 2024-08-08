В Германии оценили план Трампа по Украине

Бывшему президенту США Дональду Трампу не удастся урегулировать конфликт на Украине за сутки. Об этом заявил сопредседатель партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Амира Мохамед Али, передает телеканал Das Erste.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии