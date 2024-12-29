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Овчинский: почти 30 домов расселено в рамках реновации в Можайском районе

Овчинский: почти 30 домов расселено в рамках реновации в Можайском районе

В Можайском районе на западе Москвы завершилось расселение 28 домов по программе реновации, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики и строительства, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

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