Овчинский: почти 30 домов расселено в рамках реновации в Можайском районе

В Можайском районе на западе Москвы завершилось расселение 28 домов по программе реновации, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики и строительства, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.