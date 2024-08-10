Синоптик перечислил российские регионы, в которых ожидаются ливни с грозой

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Алтайском крае, Казани, Кемеровской и Новосибирской областях, а также центральных и южных районах Краснодарского, ожидаются ливни с грозой и ветром до 25 метров в секунду .
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