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Poejka

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  • Михаил Мамонов
    тупые дилетантские советыВарю свёклу всего...
  • Константин Самарин
    Странно узнать, что еще есть люди, не пробовавшие рыбы, вкуснее минтая. Видимо, автор и слаще морковки ничего в жизни...Минтай теперь пок...
  • Константин Самарин
    Три раза в неделю? А научиться готовить еще что-то не дано?Вместо борща и ра...

Любая рыба станет ароматной и сочной, если использовать этот простой приём. Весь секрет в маринаде

Любая рыба станет ароматной и сочной, если использовать этот простой приём. Весь секрет в маринаде

Рыбные блюда важны в рационе человека. Но, не всем и не всегда хочется готовить рыбу. В чем заключается причина лени в готовке рыбных продуктов? Дело в том, что многие не знают как лучше приготовить рыбу.

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