«Движение вперед». Как развивалась сфера молодежной политики в Севастополе в 2024 году?

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подвел итоги 2024 года в сфере молодежной политики. Севастопольский глава сообщила, что в 2024 году более 2200 ребят из губернаторских школьных трудовых отрядов прошли третий трудовой семестр.
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