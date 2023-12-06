Лучшие книги Мариам Петросян: топ-10

Решив, что ей есть что сказать людям, Мариам Петросян взялась за перо. Оказалось, что армянская писательница настолько хорошо владеет словом, что ее творчество смогло внести большой вклад в современную литературу.
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