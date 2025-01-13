Reuters: в конгрессе США подготовили законопроект для покупки Гренландии

Республиканские союзники избранного президента США Дональда Трампа в палате представителей активно работают над привлечением поддержки для законопроекта, который позволит начать переговоры о покупке Гренландии.
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