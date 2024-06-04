Французы считают, что российский аппарат следит за геостационарными спутниками

Российский спутник «Луч-2» приближается к геостационарному спутнику / © Aldoria Маневр, который совершил российский военный спутник под названием «Луч-2», произошел 12 апреля 2024 года на высоте примерно в 35 780 километров от поверхности Земли, говорится в сообщении компании.
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