Около 150 млн рублей направят на проведение противопаводковых мероприятий в Ставропольском крае

В этом году в Ставропольском крае планируют провести 12 противопаводковых мероприятий. На эти цели направят около 150 миллионов рублей, сообщило ИА «Победа26» со ссылкой на управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства региона.
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