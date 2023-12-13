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Царьград

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В Петербурге по делу о легализации 100 тысяч мигрантов задержан бывший полицейский

В Петербурге по делу о легализации 100 тысяч мигрантов задержан бывший полицейский

О задержании сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщила о том, что в Петербурге по делу о незаконной легализации 100 тысяч мигрантов задержан бывший полицейский.

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