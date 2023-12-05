Прогноз погоды в Крыму на 5 декабря 🌞 В Симферополе +6 и ясно В Севастополе +8 и ясно В Евпатории +5 и малооблачно В Джанкое +4 и облачно с прояснениями В Ялте +5 и облачно с прояснениями В Алуште +4 и облачно с прояснениями В Керчи +4 и облачно с прояснениями В Армянске +3 и облачно с прояснениями В Бахчисарае +7 и ясно В Феодосии +4 и малооблачно В Судаке +4 и ясно Крым 24 | @tvcrimea24.