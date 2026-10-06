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Царьград

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Союз писателей России объявил о свободном доступе к Булгакову

Союз писателей России объявил о свободном доступе к Булгакову

Суд в Москве признал отсутствие у Сергея и Дарьи Шиловских прав на произведения Михаила Булгакова. С 1 января 1955 года они стали общественным достоянием.

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